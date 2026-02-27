純烈の後上翔太（39）とタレント・俳優の横山由依（33）夫妻が、3月1日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）に“新婚さん”として出演する。このほど2人がオリコンニュースの独占インタビューに応じ、それぞれの思いを明かした。【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も後上は、歌謡コーラスグループ「純烈」の結成メン