5月29日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の追加キャストとして、渋川清彦、青柳翔、ヒコロヒー、菅原大吉、上田竜也、ピエール瀧、パク・ジファン、鶴見辰吾の出演が発表された。 参考：『TOKYO BURST-犯罪都市-』主演は水上恒司共演にユンホ、福士蒼汰、オム・ギジュン 本作は、韓国で累計動員4000万人を突破している、マ・ドンソク製作・主演の『犯罪都市』シリӦ