腎機能の低下は特徴的な自覚症状がほとんどなく、症状がどんどん進行していくことが知られています。一方で初期症状としてむくみや倦怠感などの症状が出ることもあり、その時点で適切な治療を開始することで症状の進行を食い止めることができる場合もあります。今回はむくみの症状や原因について、東池袋きむら内科クリニックの木村先生にうかがいました。 監修医師：木村 庄吾（東池袋きむら内科クリニック） 2004年金沢医