大正元年に創業した、長崎市の紳士服専門店。 4代目の男性が “職人日本一” の座を目指し、仕立ての技術を競う全国大会に挑みます。 ◆採寸から仕上げまで技術で勝負「既製品にはない着心地を」 指先に思いを込めて、一針、一針、通す糸。 真剣な面持ちで作業をするのは、南部 光伸さん 49歳。 長崎市の高級紳士服オーダー専門店「南部洋服店」の4代目です。 最高の素材と磨きぬいた技で、