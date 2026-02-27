中国メディアの第一財経は25日、人工知能（AI）が2028年に経済危機を引き起こす可能性があるという予言的な報告書が市場を震撼させているとする記事を掲載した。記事が取り上げた報告書とは、シトリニ・リサーチによる「THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS」。AI技術が予想を上回るスピードで発展すれば、28年にホワイトカラー層の大量失業と消費の崩壊を引き起こし、最終的には経済システム全体の崩壊を引き起こす可能性がある