元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美が、26日放送のTBS系『ひるおび』（月〜金前10：25）に生出演。大号泣する一幕があった。【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一番組では、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）を特集。前日に行われた会見の映像や、競技の映像などで振り返った。スタジオで