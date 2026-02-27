サンフレッチェ広島を辞めた後は、日本サッカー協会の仕事や大分トリニータ、愛媛FCの設立を手伝った。また、広島在職中から岡山の吉備国際大学でスポーツ社会学科教授として教壇に立っていた。私は東京教育大学の出身で中学校と高校の体育の教員免許は持っているが、大学で教えたことはない。それでも、「サッカーを通じたスポーツ人生について教えてほしい」ということだったので、サッカーがプロ化された時のことなどを話した