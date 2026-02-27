野球日本代表・侍ジャパンは26日、バンテリンドームでの前日練習を実施。これに大谷翔平選手ら一部メジャー組が合流しました。練習後には大谷選手と鈴木誠也選手の“同学年コンビ”が会見に登場しました。1994年生まれと同学年で仲良しの2人。チームに合流しての心境や、体のコンディションなどを聞かれると、先に大谷選手が淡々と答え、続けて鈴木誠也選手が「一緒です(笑)」と照れ笑いを浮かべます。2人とも時差ボケが残る状態な