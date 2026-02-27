「一人じゃ死ねない」ガッチリとした体型にあご髭を蓄えた風貌。一見コワモテだが、歩きながらじっと目をつむったかと思うと、突然薄笑いを浮かべたりと、表情には落ち着きがなかった──。２月22日、警視庁東大和署から検察に送られるために出てきたのは、小和田和秀容疑者（26）だ。知人の男性の遺体をワゴン車に遺棄したとして、２月21日に死体遺棄容疑で逮捕された。「同署によると、20日20時ごろ、東京都武蔵村山市内のアパー