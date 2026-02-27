2月25日から岐阜県可児市で２日間にわたり開催された「富士カントリー可児クラブ杯 To THE CROWNS」で、発多ヤマトが見事優勝を飾った。この大会は男子ゴルフツアー「中日クラウンズ」の出場権をかけた大会で、発多は6アンダーで2位の玉城海伍に1打差をつけての勝利となった。 【写真を見る】「中嶋常幸さんの教えが実践で活きた」発多ヤマト、３打差逆転で中日クラウンズ出場権獲得 雨と霧に負けない集中力