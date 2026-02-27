異常気象や原材料価格の高騰、担い手不足……農業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。特に地域に根付いてきた伝統野菜は、手間や収益性の問題から姿を消しつつあるとか。かつて、兵庫県姫路市で広く栽培されていた「海老芋」もそのひとつだといいます。株式会社おかもと農園の代表取締役・岡本将司さんに話を聞きました。☆☆☆☆海老芋の名の由来は、曲がった形と海老に似た縞模様。粘りと上品な味わいが特徴の里芋の