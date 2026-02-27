社民党の福島瑞穂党首（70）が26日、国会内での定例会見で、福島氏の任期満了に伴う党首選（3月4日告示、23日開票）について「私自身、党首選に出ようというふうに思っております」と、出馬する意向を示した。 【写真】高市早苗氏ら虎党の面々とメガホンを振る福島瑞穂氏 2020年2月に無投票で党首に返り咲いて以降、無投票連続3選している福島氏は。「党首の任期は2年なんですが、これから2年以内に憲法改悪の発議が…9条を