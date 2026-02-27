アニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られるベテラン声優の三ツ矢雄二（71）が26日、自身のX（旧ツイッター）を約1カ月ぶりに更新。1月27日に転倒して重傷を負ったが、この日は「だんだん回復してきました」と近況を報告した。 【写真】よく無事で…重傷を負った直後に腫れた顔を公開した三ツ矢雄二 三ツ矢は「まだ、頭はジンジン痛いけど。おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます。ショック！でも頑張って、ボチボ