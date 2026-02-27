ジャルジャル ジャルジャルが、2025年12月3日より放送・開催してきた「Indeed CM オンエアバトル 2026」のチャンピオンに決定した。王者に輝いたジャルジャルが単独出演するCMは、3月2日より全国でオンエアを開始される。「Indeed CM オンエアバトル」は、複数のお笑い芸人が「仕事さがしはインディード♪」の音楽に合わせて CM内の5秒間で即興ネタを披露し、チャンピオンを競い合うキャンペーンです。2019 年の初