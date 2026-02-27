Switch2やPS5、PCで使える新型ワイヤレスヘッドセット「CYBER・ヘッドセット ライト」が、2026年2月27日（金）に発売されます！重さ約96gの軽量設計に加えて、2.4GHzレシーバーによる低遅延40ms接続と最大約35時間再生を両立したモデルです。長時間プレイでもヘッドセットの重さを抑えたい人にとって、スペックと価格のバランスが取りやすい新製品です。 CYBER「ヘッドセット ライト（Switch2／PS5／PC用）」