2025年中頃からメモリの高騰が続いており、AI需要が高まり続けていることから2026年も供給不足が確実視しています。アメリカに本拠地を置くPCメーカーのHPは、メモリコスト上昇の深刻さを示す例として「HP製PCの部品価格に占めるRAMとストレージを含むメモリの割合は、約15％から約35％まで増加した」と決算報告会で語りました。RAM now represents 35 percent of bill of materials for HP PCs - Ars Technicahttps://arstechnica