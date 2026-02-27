ラブライブ！シリーズ15周年を記念したGiGO×fanfancy＋の第5弾キャンペーンが、2026年3月14日（土）からスタートします！今回は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の新規描き下ろしイラストを軸に、景品展開からコラボカフェ、物販、コラボたい焼きまで連動する構成です。会期中に条件達成で受け取れるカード特典も多く、鑑賞とコレクションを同時に進めやすい企画になっています☆ GiGO「ラブライブ！シリー