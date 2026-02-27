SEVENTEENらのVR映像と展示を体験できる「VISION FESTA」で、西武渋谷店開催を記念した4つのキャンペーンが始まります！会期は2026年2月26日（木）から4月5日（日）までで、来場回数や前売券枚数に応じてポストカードやフォトカードの特典が用意されています。展示鑑賞に特典回収を組み合わせられる構成なので、推し活の満足度を一段上げたい人に注目の内容です。 VISION FESTA「キャンペーン第1弾〜第4弾完全ガイド」 &