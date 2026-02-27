柔道の２００８年北京五輪男子１００キロ超級金メダリストで総合格闘家の石井慧（３９）が、「ザ・ロック」ことドウェイン・ジョンソン（５３）の主演映画「スマッシング・マシーン」（ベニー・サフディ監督、５月１５日）でハリウッドデビューすることが２６日、分かった。１９９７年〜２０００年に総合格闘技の祭典「ＰＲＩＤＥ」で活躍し、「霊長類ヒト科最強」と言われたマーク・ケアー（５７）の伝記映画。輝かしいキャリ