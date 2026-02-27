韓国発スキンケアブランド「UIQ（ユイク）」から、マイクロバイオームに着目した新ライン「リジュバイオーム」が始動します！新商品2種は2026年2月27日開始のQoo10メガ割と、3月4日開始の楽天スーパーセールにあわせて順次発売されます。セール価格だけでなく、ライン全体の設計思想と成分構成まで見えるローンチなので、春のスキンケア切り替え時期に注目したいトピックです。 UIQ「リジュバイオームEXアンプル＆アイクリー