フジテレビのバラエティー番組『ザ・共通テン！』（後9：00）が27日に放送される。今回は2時間SPでクローゼットにこだわった芸能人のご自宅9連発。“芸能人の冷蔵庫”、“芸能人の洗面所”に続く、芸能人のお宅のぞき見企画の第3弾を放送する。【写真】「白いキッチンがお気に入りです」まるで“展示場”のような整理整頓された鈴木奈々のキッチン同番組は、同じ趣味・嗜好（しこう）など、ある共通点を持つ芸能人の日常生活に