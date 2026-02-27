高市早苗総理が衆院選で当選した自民党の衆院議員315人に、1人3万円、総額およそ1000万円のカタログギフトを配布していたことが波紋を呼んでいる。【映像】高市総理側が配布したカタログギフト（複数カット）ニュース番組『わたしとニュース』では、この問題について、テレビ朝日の政治部与党キャップ・澤井尚子記者と漫画家の瀧波ユカリ氏が永田町の空気や野党の対応について深掘りした。■法令上は問題ないが…永田町に漂