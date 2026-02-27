日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の追加キャストが解禁。ヒコロヒー、ピエール瀧ら日本人キャストのほか、「犯罪都市」シリーズすべてに出演したパク・ジファンの出演も決定した。【画像】韓国語＆英語もこなす“インテリなお姉さん”役のヒコロヒー『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞