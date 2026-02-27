劇的な逆転勝利だった。2月26日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、BEAST X・東城りお（連盟）が登板。オーラスで見事にライバルを捲った。【映像】震える表情でオーラスで逆転した東城8局で試合終了のスピーディな勝負となった。起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、東城、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）の並びでスタート。東1局、東城がテンパイで構えると、まず