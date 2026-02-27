俳優の竹中直人がきょう27日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に初登場する。【番組カット】桂二葉探偵が調査する「最上級のおならを彼氏に嗅がせたい」今週の「特命局長」を務めたのは、唯一無二の演技で圧倒的な存在感を発揮する名優であり、映画監督としても活躍する竹中直人。観覧席から「ヒャ〜！」と驚き交じりの歓声で迎えられると、スタジオのあまりのテンションの高さ