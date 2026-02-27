◇欧州カンファレンスリーグ決勝T進出プレーオフ第2戦クリスタルパレス2ー0ズリニスキ（2026年2月26日ロンドン）サッカーの欧州カンファレンスリーグ（ECL）は決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が26日に各地で行われ、クリスタルパレス（イングランド）のMF鎌田大地が本拠でのズリニスキ（ボスニア・ヘルェゴビナ）戦に先発フル出場。2ー0の勝利に貢献し2戦合計3ー1とし、16強進出を果たした。決勝トーナメント