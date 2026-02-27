イオンは春夏シーズンに向け、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」で生活者の変化や気候変動に対応したラインアップを強化する。猛暑対策で昭和世代には懐かしい「割ってアイスバーソーダ味」、新たな価値観を体現した「平飼いたまごのタルタルソース」などを投入、多様なニーズに応えていく。2月25日に「トップバリュ春の新商品・戦略発表会」を開催し、イオントップバリュの土谷美津子社長は「小売業の役割は生活