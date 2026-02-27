27日(金)は日本列島付近に2つの低気圧があり、各地でくもりや雨となりそうです。１つ目の低気圧は、けさ九州の西に位置しています。その影響で、九州・中国・四国地方では雨が降る予想です。その後、低気圧は本州の南へとそれて進むので、東日本では雨の降るところはほとんどないでしょう。２つ目の低気圧は、関東の東海上に位置しており、次第に北上していきます。きょう夜遅くから28日（土）にかけては、北海道で雪の降るところ