◆米大リーグオープン戦ドジャース―ホワイトソックス（２６日・米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍したＷＢＣ日本代表の村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、初のメジャーキャンプの疲労を考慮してドジャースとのオープン戦の出場を回避した。「ちょっと疲れが。連日休みなくやってたんで疲れがたまってましたし、自分の体的に