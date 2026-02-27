「本を読むより、体験をしたほうがいい」などとうそぶく人がいるが、読書には体験では代替できない利点がある。ベストセラー『嫌われる勇気』の著者が、考える力が深まる本の読み方と、読書の効用を解説する。※本稿は、哲学者の岸見一郎『自省のすすめ ひとりで考えるレッスン』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。本は優秀な対話相手であり自分の考えを深化させるもの本を読むことについて批判的な人がいる。本など