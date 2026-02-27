◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)男子シングルス3回戦の5試合が26日に行われ、松島輝空選手がベスト16での敗退となりました。27日にも3回戦の残り3試合が予定されており、日本勢からは張本智和選手が出場します。世界ランク7位の松島選手は3回戦で、同13位の韓国選手と対戦。第1ゲームを11-9で奪うも、第2ゲームを5-11で落とし、以降は僅差のゲーム展開とするも「1-3」(11-9、5-11、9-11、9-11）