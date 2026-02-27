ブルージェイズ岡本和真内野手（29）は26日（日本時間27日）、マーリンズとのオープン戦に「6番・三塁」でスタメン出場。4回1死満塁の好機で二塁打を放ち、3打数1安打2打点。出場3試合連続安打を記録した。侍ジャパン合流前、最後のオープン戦。“最終打席”となった4回の第3打席。1死満塁の好機で左翼線二塁打を放った。スタンディングで悠々と二塁に到達した岡本は、ベンチに向かって左手の手のひらを上に向け、その上で右手