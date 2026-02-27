歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で「2026年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席した。今年のツアータイトルは「DANCE with KING of IDOL 2026〜パーティーはこれからだ！〜」。6月17日発売の82作目シングルを引っさげ、7月23日の埼玉公演を皮切りに全国18カ所で実施する。新曲について「最高の曲。ノリノリのイケイケのシングルになると思う」と予告した。若さの秘訣（ひけつ）を問われると、「エロですね。これがなくな