スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名場面「忘れられないあの一打」第２回近鉄・山本和範プロ最終打席の決勝本塁打（1999年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。ファンの誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。第２回では、ファンに愛された不屈の男、山本和範が現役を退いたシーズンの終盤に放った