国際人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチ（HRW）は、朝鮮労働党第9回大会を控え、北朝鮮当局が青年層への思想統制や住民に対する無報酬の強制労働動員を大幅に強化しているとして、深刻な人権侵害だとする声明を発表し、強く非難した。HRWは、「北朝鮮指導部は党大会が国の未来を形作ると強調するが、住民に突き付けられているのは恐怖と強圧、そして貧困だ」と指摘。若者を沈黙させ、強制的に労働を課すのではなく、慢性的な