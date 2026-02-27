巨人、パイレーツなどでプレーした前巨人二軍監督の桑田真澄氏（57・現新潟アルビレックス・ベースボール・クラブCBO）が26日（日本時間27日）、TBS『サンデーモーニング』の取材でドジャースキャンプを訪れ、山本由伸投手（27）を激励した。174センチと小柄な体型ながら173勝を挙げた桑田氏は山本と同様にウエートトレーニングを行わなかった。言わば”同タイプ”とも言える中、ふたりの熱のこもった会話は約5分間にも及ん