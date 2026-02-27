◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)女子シングルス3回戦の5試合が26日に行われ、日本勢では張本美和選手が準々決勝進出を決めました。敗れた大藤沙月選手、伊藤美誠選手、長粼美柚選手はベスト16で敗退となりました。日本選手対決となった張本選手と大藤選手の試合。ここでは張本選手が粘りのラリーを見せ大藤選手に得点を許さず、2ゲームを連取します。第3ゲームは終盤に同点に追いつかれる