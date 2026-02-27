筋力が徐々に衰える難病・脊髄性筋萎縮症と闘う干場文華さん（23）＝岡山県吉備中央町西＝が、自宅からの遠隔操作で接客や配膳をこなす「分身ロボット」を活用して東京のカフェで働いている。【写真】どうやって働いているのか…その方法は？テクノロジーの力で障害を克服し「働くことで人の役に立つことができ、世界が広がった」と笑顔を見せる。将来、自立して東京で暮らすという夢の実現に向け奮闘中だ。「いらっしゃいませ。岡