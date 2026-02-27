ダイハツ「荷台が伸びーーる」超すごい「軽トラ」に反響殺到！2026年1月に幕張メッセで開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。数あるブースの中でも、ひときわ熱い視線を集めていたのが、ダイハツが“ダイハツメイ（大発明）”というテーマのもと世界初公開した、「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3（以下、エクステンドスリー）」です。【画像】超カッコいい！ これが「荷台が伸びーーる」超すごい「