●きょう27日(金)は一時本降り 大きめの雨傘活躍●週末は天気回復も 晴れると再びスギ花粉大量飛散●晴天は長く続かず 来週初めも再びぐずつく＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝にかけて、県内付近は再び雲の厚みが増してきました。また、対馬海峡方面や九州の一部に、大きくまとまった雨雲が流れ込み始めました。 この雨雲は低気圧や前線に伴うもので、今夜にかけて低気圧が九州の南岸付近を通過していく見込みです。 雨