NHK大阪放送局は3月13日午前2時6分から、総合・近畿ブロックで『ばけばけ 小泉八雲の怪談』の第2弾を放送する。14日には第1弾の7作品を一挙放送する。【写真あり】相関図に“変化”新キャラが追加された！連続テレビ小説『ばけばけ』のモデル、小泉セツと小泉八雲。2人は、日本各地に伝わる不思議な話を聞き取り、代表作『怪談』などさまざまな著作を書き残して世に広めた。その世界を『ばけばけ』に出演する俳優が朗読する