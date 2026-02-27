【ニューヨーク＝木瀬武】２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１７・０５ドル高の４万９４９９・２０ドルだった。値上がりは３営業日連続。米国の新規失業保険の申請件数が市場予想を下回り、労働市場が堅調に推移しているとの見方から、景気に敏感な金融関連の銘柄が買われた。一方で、前日に決算を発表した米半導体大手エヌビディアが大きく下落し、相場の重荷となった。ＩＴ企業の銘柄