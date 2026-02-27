タレントの中川翔子が25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）に出演。大の苦手というスポーツの競技を明かした。【動画】スタジオ爆笑！飛んでくるバスケットボールに悲鳴をあげる中川翔子この日は「運動神経に見放された女VSバツグンな女の祭典」というテーマで、中川はたんぽぽ・川村エミコ、リオデジャネイロ五輪の女子レスリング金メダリストの土性沙羅らとともに“運動オンチ”代