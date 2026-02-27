軍事衝突の懸念が高まる中、アメリカとイランによる3回目の核協議が日本時間27日未明に終了しました。イラン側が核開発の完全放棄を迫るアメリカ側の求めにどこまで応じたのかはわかっていません。アメリカとイランの高官協議はオマーンの仲介で26日にスイスのジュネーブで始まり、途中一時中断しましたがその後再開し、日本時間27日未明に終了しました。イランのアラグチ外相は協議にIAEA（国際原子力機関）のグロッシ事務局長が