歌舞伎俳優の尾上右近さん（33）と尾上眞秀さん（13）が26日、東京・歌舞伎座「四月大歌舞伎」（2日初日〜27日千穐楽）で上演される『連獅子（れんじし）』の取材会を行い、意気込みを語りました。夜の部で上演される『連獅子』は、手獅子を携えた二人の狂言師が獅子の親子の厳しくも温かい情愛を踊って見せる前半から、獅子の精が勇壮かつ華麗な毛振りを披露する後半まで見どころ溢（あふ）れる人気作。右近さんが親獅子の精を勤