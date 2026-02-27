２４年パリ五輪バドミントン女子ダブルス“シダマツペア”で銅メダルで、所属の再春館製薬所を３月いっぱいで退社する志田千陽が、送別会ショットを公開した。志田は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「再春館製薬所の社長含め、チームのみんなが送別会を企画してくださり、最後に楽しい時間を過ごすことができました」と記し、ホールケーキ２つが並んだ送別会の写真をアップ。「可愛いケーキまで準備してくださりと