近畿地方ではスギ花粉の飛散が本格化しており、南部ではピークを迎えています。27日(金)の日中は気温が上がりやすく、広範囲で「非常に多い」予想です。なお、今夜は広く雨が降るため、お帰りが夜になる方は雨具をお持ちください。今夜は広く雨日中は気温上昇でスギ花粉が飛散27日(金)は東シナ海に低気圧が発生し、夜にかけて四国沖へ進む見込みです。近畿地方は全般に雲に覆われ、夜は広い範囲で雨が降るでしょう。降り方が強ま