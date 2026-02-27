NY株式26日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均49499.20（+17.05+0.03%） S＆P5006908.86（-37.27-0.54%） ナスダック22878.38（-273.70-1.18%） CME日経平均先物58700（大証終比：-150-0.26%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は前日終値を挟んで上下動した一方、ＩＴ・ハイテク株には売りが強まり、ナスダックは大幅安となった。市場は前日引け後のエヌビディア＜NVDA＞とセ}