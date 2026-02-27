最強専門家がニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。久保光代アナウンサーを新ＭＣに迎えた番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で2月24日に公開されたのは、2月21日の「正義のミカタ」生放送直後に収録された、元内閣参与で京都大学大学院教授・藤井聡氏との財務省についてのトークだ。 ©ABCテレビ 配信の冒頭で