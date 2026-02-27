パイレーツのポール・スキーンズ（23）は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて強いモチベーションを抱いている。きっかけは、冬季オリンピックでのチームUSAの活躍だったと、スポーツ専門局「ESPN」電子版が伝えている。「金メダルを獲ることが一番大事だ。男子ホッケーも女子ホッケーも、ほかの競技も金メダルを獲った。俺たちはアメリカだ。他の国に対して力を示さないといけない。それが俺たちのやることだ